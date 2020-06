A la Une . Nalini Véloupoulé-Merlo, la 4ème adjointe de Gilbert Annette, soutient Didier Robert

La campagne des municipales ne cesse de réserver des surprises. Ce jeudi soir, Nalini Véloupoulé-Merlo annonce soutenir la liste de Didier Robert après avoir figuré sur celle d'Alain Armand au premier tour. Nalini Véloupoulé-Merlo a surtout été adjointe lors des deux dernières mandatures de Gilbert Annette. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 11 Juin 2020 à 21:02 | Lu 209 fois

Municipales : Nalini Véloupoulé-Merlo rejoint la liste d’Alain Armand à St-Denis

"Vous allez faire le choix pour 6 ans d’un nouveau maire à Saint-Denis. Une équipe et un projet pour notre ville. La prochaine équipe municipale devra répondre aux malaises, aux attentes et aux espérances des Dionysiennes et des Dionysiens. Chacune et chacun doit être considéré et respecté. C’est bien là le rôle des élus. Engagée depuis 2001 à Saint-Denis, notamment en matière de sécurité, en 2020 je me suis opposée à la majorité sortante en figurant sur une liste concurrente. Issue d’une famille gaulliste, profondément attachée aux valeurs centristes, j’ai toujours privilégié le Projet. C’est tout naturellement et en toute confiance que j’apporte mon soutien et appelle à voter à la démarche novatrice de la liste « Saint-Denis, c’est le moment » conduite par Didier Robert", annonce Nalini Véloupoulé-Merlo. Nalini Véloupoulé-Merlo, 4ème adjointe à la mairie de Saint-Denis déléguée à la Sécurité et à l’Etat Civil, annonce qu'elle apporte son soutien à la liste conduite par Didier Robert. En février déjà, elle avait fait le choix de prendre ses distances avec la liste portée par Ericka Bareigts alors que les deux élues ont fait équipe pendant deux mandatures Annette."Vous allez faire le choix pour 6 ans d’un nouveau maire à Saint-Denis. Une équipe et un projet pour notre ville. La prochaine équipe municipale devra répondre aux malaises, aux attentes et aux espérances des Dionysiennes et des Dionysiens. Chacune et chacun doit être considéré et respecté. C’est bien là le rôle des élus. Engagée depuis 2001 à Saint-Denis, notamment en matière de sécurité, en 2020 je me suis opposée à la majorité sortante en figurant sur une liste concurrente. Issue d’une famille gaulliste, profondément attachée aux valeurs centristes, j’ai toujours privilégié le Projet. C’est tout naturellement et en toute confiance que j’apporte mon soutien et appelle à voter à la démarche novatrice de la liste « Saint-Denis, c’est le moment » conduite par Didier Robert", annonce Nalini Véloupoulé-Merlo.