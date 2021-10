Naissances de bébés phoques dans les TAAF

Des bébés phoques pointent le bout de leur truffe dans les Terres australes et antarctiques françaises. Cette année, la première observation a eu lieu à proximité de l'île de la Dent, à la frange du glacier de L'Astrolabe.



Le phoque de Weddell (Leptonychotes weddellii) vit uniquement sur le continent et dans les eaux antarctiques. Chez cette espèce, le bébé pèse environ 30-35 kg à la naissance. Nourri au lait de sa mère, le phoque de Weddell atteint en un mois les 100 kg. L’animal passe une partie de son temps dans l'eau à chasser, et l'autre à se reposer.



Les images, prises par Camille Mermillon et Nathan Celle de l’Institut Polaire Français, laissent rêveurs.