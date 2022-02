Naissance du collectif citoyen des femmes avec Macron à La Réunion

"L’actualité nous interpelle et nous condamnons l’acte de guerre que constitue l’agression militaire de l’Ukraine. L’heure est aujourd’hui à la solidarité et à œuvrer ensemble pour la paix aux côtés de notre Président Emmanuel Macron. Nous exprimons notre grande inquiétude, notre soutien et notre solidarité à l’égard de la population Ukrainienne.



Sous le parrainage du Sénateur Michel Dennemont, à l’initiative d’Hélène Coddeville, Présidente de l’Union Européenne des Femmes Réunion / océan indien (UEF), référente adjointe Larem Réunion et de Roseline Lucas, Vice-présidente de UEF, élue communautaire et municipale, présidente du premier comité de soutien à la candidature d’Emmanuel Macron, un collectif citoyen de femmes s’est créé.



Le collectif citoyen des femmes (FAM) à la Réunion s’est formé ce vendredi soir aux Avirons avec des femmes de la société civile ainsi que des femmes politiques qui souhaitent se mobiliser et apporter leur soutien aux actions du Président de la République pour le respect du droit international et de la charte des Nations Unies et pour le droit des femmes.



Emmanuel Macron a déclaré l’égalité entre les femmes et les hommes grande cause nationale durant 5 années.



De nombreuses mesures ont été mises en place par le Gouvernement et par le Grenelle des violences faites aux femmes :



La mesure de protection des conjoints, le téléphone grave danger, le bracelet anti-rapprochement, la formation des services de polices, la durée du congé paternité doublée ; l’augmentation par le gouvernement de 250€/mois en moyenne (+30%) de l’aide dont bénéficient les familles monoparentales pour faire garder leurs enfants par une assistante maternelle ; la réforme du versement des pensions alimentaires pour éviter les impayés.



Il est important que les avancées obtenues se renforcent et se pérennisent lors de son deuxième quinquennat et nous mènerons des actions tout au long de la campagne pour afficher notre soutien à l’action du Président."