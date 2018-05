Sport Réunion Naissance d'un partenariat Grand Raid avec la Swiss Canyon Trail 6025 participants se sont inscrits aux quatre courses du Grand Raid 2018. Parmi eux, des chanceux pourront participer à une course de montagne en Suisse.

Premiers frémissements pour l’édition 2018 du Grand Raid. L’organisation de la "course-vitrine" de La Réunion a dévoilé ce mardi les chiffres de la course qui se déroulera comme chaque année au mois d’octobre.



Sur la reine des courses, la Diagonale des Fous, 2804 personnes se sont inscrites (1398 sont des locaux, 1406 des résidents extérieurs). Parmi ces derniers, 269 ont été placés en liste d’attente.



Sur le Trail de Bourbon, la course de difficulté intermédiaire a attiré 1286 participants. 1011 sont des locaux, contre 275 extérieurs.



La Mascareignes a été plébiscitée par 1710 coureurs (1408 locaux/302 extérieurs). L’organisation du Grand raid a dû par contre refuser e nombreuses inscriptions, pour l’instant. 487 personnes sont sur liste d’attente. La dernière-née, la zembrocal, qui se court par équipe, a vu 75 teams se former.



Au total, le Grand Raid 2018 verra s’élancer 6025 participants, toutes les courses confondues (4042 locaux contre 1983 extérieurs).



Un bon de sortie pour la Suisse



Par ailleurs, l’association du Défi International du Val-de-Travers et l’association Grand Raid ont signé un protocole d’accord.



Les deux organisations deviennent des courses partenaires " Sister-race " au travers de leur évènement respectif, La Diagonale des Fous et le Swiss Canyon Trail, pour 3 éditions, 2018 – 2019 et 2020.



Par cet échange, il est conclu que des coureurs réunionnais lauréats de la Diagonale des Fous participeront au Swiss Canyon Trail, de même que les lauréats du Swiss Canyon Trail participeront à la Diagonale des Fous, ont révélé ce mardi le président de l’association Grand Raid Robert Chicaud.



Des facilités d'accès aux inscriptions seront mises en places pour les traileurs faisant les deux courses. La mise en place d'un mini challenge sur les deux courses pourrait être étendu à d'autres dans l'avenir, envisage la direction de course.





