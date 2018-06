Naïl Varatchia jugé en appel à Paris

Retour dans le box des accusés pour Naïl Varatchia, ce prédicateur soupçonné d'avoir été à la tête d'un groupe de prière qui faisait l'apologie du terrorisme.



Selon les information du JIR, le Dionysien, âgé de 24 ans et condamné à 7 ans de prison pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, fait appel à Paris de la première décision "intervenue il y a un an jour pour jour".



Le Réunionnais, incarcéré dans un premier temps à Fresnes ou il avait suivi un programme de déradicalisation, avait été ensuite transféré dans un quartier de haute sécurité d'une prison bordelaise, alors qu'il espérait un retour dans une prison de l'île.



"Une décision que même le parquet de Paris, questionné par le tribunal lors du procès en juin 2017, n’était pas parvenu à expliquer", écrit le JIR car Naïl Varatchia "se posait en meneur positif".



Naïl Varatchia est soupçonné d’avoir piloté la "filière réunionnaise" en endoctrinant des jeunes et en les envoyant en Syrie.



Il reconnaît avoir donné des cours de religion et d’avoir fait l’apologie du terrorisme mais dit ne pas avoir recruté pour quelconque organisation terroriste.