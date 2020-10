AFP Nagorny Karabakh: les combats se poursuivent avant le cessez-le-feu

- Publié le Samedi 10 Octobre 2020 à 09:54 | Lu 98 fois

(AFP) L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusaient mutuellement de continuer à bombarder des zones civiles samedi matin, avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu pour mettre fin à près de deux semaines de combats autour de l'enclave séparatiste du Nagorny Karabakh. "Il y a quelques minutes, l'Azerbaïdjan a de nouveau frappé des zones civiles de Stepanakert avec des missiles", a déclaré sur Twitter Artak Belgarian, le médiateur de cette république auto-proclamée. La ville de Stepanakert a déjà été régulièrement bombardée ces derniers jours. "Bakou utilise le même style de crimes de guerre jusqu'au dernier moment", a ajouté M. Belgarian, précisant qu'il n'y avait pas encore d'informations sur les victimes. Un journaliste de l'AFP sur place a entendu deux explosions dans la matinée, après que l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont convenu d'un cessez-le-feu à partir de 08H00 GMT samedi. "Les forces armées arméniennes bombardent intensivement des zones peuplées à Geranboy, Terter, Agdam, Agjaberdi et Fizuli. L'Azerbaïdjan prend des mesures réciproques", a pour sa part indiqué le ministère de la Défense azerbaïdjanais dans un communiqué. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont convenu d'un cessez-le-feu après des négociations marathon qui se sont poursuivies jusqu'au petit matin de samedi à Moscou, avec la médiation russe. Les âpres combats dans cette région du Caucase ont fait des centaines de morts, des milliers de déplacés, et ravivé la crainte d'une guerre qui impliquerait les puissances régionales, la Russie et la Turquie. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a affirmé que le cessez-le-feu permettrait "d'échanger des prisonniers de guerre, d'autres personnes et les corps des tués avec la médiation et en accord avec les critères du Comité de la Croix Rouge". L'Azerbaïdjan et l'Arménie se sont également engagés "à des négociations substantielles pour parvenir rapidement à un règlement pacifique" du conflit, a précisé M. Lavrov. Le Nagorny Karabakh, enclave d'Azerbaïdjan soutenue par l'Arménie, a fait sécession lors d'une guerre ayant fait plus de 30.000 morts au début des années 1990.



