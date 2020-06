La grande Une Nage avec les cétacés au mépris des règles : Globice tape du poing sur la table

Des acteurs peu scrupuleux organisent des sorties en mer qui bafouent les règles visant à protéger les cétacés. Dénonçant le harcèlement de ces animaux marins, l'association Globice a tenu à faire une mise au point. Par Marine Abat - Publié le Mercredi 17 Juin 2020 à 14:51 | Lu 1136 fois

Il reste encore du chemin avant que le respect des animaux ne s'ancre dans toutes les mentalités. Comme de nombreuses espèces, les cétacés sont victimes du comportement irresponsable de certains humains, qui se mettent à l'eau pour nager à leurs côtés dans une proximité alarmante.



À la Réunion, cette pratique aussi controversée que lucrative est règlementée par l'arrêté préfectoral du 12 juin 2019, lequel interdit "toute approche intentionnelle à moins de 15 mètres" (même sous l'eau). Si les contrevenants s'exposent à des poursuites, peines et sanctions disciplinaires, certains n'hésitent pourtant pas à bafouer les règles, sacrifiant le bien-être des animaux sur l'autel de leur plaisir personnel.



La toile en a livré une récente illustration. "Comme l'atteste cette capture d'écran d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux à La Réunion le 15 juin, certains acteurs peu scrupuleux, agissant en marge de la profession, persistent à organiser des sorties qui dérogent totalement à ces règles, encourageant des interactions préjudiciables aux cétacés", dénonce en effet Globice, l'association d'observation et d'identification des cétacés. Sur le cliché en question, on aperçoit trois personnes particulièrement proches d'un dauphin, dont une la main posée sur son bec.



"Le harcèlement des animaux n'est en aucun cas justifiable"



Indignée, l'association rappelle que les cétacés sont des animaux sauvages "dont l'interaction avec l'être humain provoque des modifications de comportements qui les perturbent dans leurs activités vitales (repos, nourrissage, socialisation...), les épuisent et les stressent. Parfois avec des conséquences létales, notamment dans le contexte de gestations."



Cette proximité n'est par ailleurs pas sans risque pour les nageurs, souligne au passage Globice : "Le contact peut engendrer des réactions hostiles chez les animaux ou favoriser la transmission de pathologies d'une espèce à l'autre".



Si les observations bien menées peuvent être un moyen d’éducation à l’environnement et de sensibilisation à la protection des cétacés, "le harcèlement des animaux n'est en aucun cas justifiable", conclut l'association.



