Nadine : elle savoure la vie sur sa moto après avoir connu la maladie

Une superbe brune, tout sourire, qui sillonne La Réunion sur une moto... Il se peut que cela soit Nadine. Si aujourd'hui elle affiche sa joie de vivre, c'est qu'elle connait le prix de la vie et les affres de la maladie. Un très beau shooting, sur une Harley comme il se doit !



Remerciements : Harley Davidson

Photos: YKS Yakusa - Studio974 Par Chloé Grondin - Publié le Mercredi 3 Juin 2020

Notre superbe motarde a 29 ans et est Réunionnaise pure souche, sa famille qui habite près de chez elle, est son pilier et son refuge surtout autour d'un bon repas ! Nadine,hôtesse d'accueil, s'épanouit dans son métier car LIRE LA SUITE