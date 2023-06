La grande Une Nadine Gironcel Damour, Nadia Ramassamy et Alexandre Laï-Kane-Cheong inéligibles

Le Conseil constitutionnel vient de juger irréguliers les comptes de campagne de trois candidats de la sixième circonscription. Nadine Gironcel Damour, qui siège à la Région, est inéligible pour trois ans, Nadia Ramassamy pour une durée d'un an et Alexandre Laï-Kane-Cheong qui siège à la Cinor, l'est aussi pour un an. Par La rédaction - Publié le Vendredi 16 Juin 2023 à 15:19

Les comptes de campagne des candidats aux dernières élections législatives ont été passés au peigne fin. Certains ont été sanctionnés pour ne pas avoir respecté les règles. Le Conseil constitutionnel vient de rendre inéligible trois élus qui avaient perdu sur la sixième circonscription de La Réunion.



Nadine Gironcel Damour est la plus sévèrement sanctionné avec trois ans d'inéligibilité. Elle devra donc quitter son poste au Conseil régional. Cette annonce hypothèque aussi fortement ses chances aux prochaines élections municipales. Son père et actuel maire l'aurait bien vue lui succéder en 2026. Plusieurs infractions ont été constatées : un dépassement du plafond légal des dépenses de près de 5% pour la location d'utilitaires. A cela s'ajoute un don excédant le montant maximal fixé par la loi. Le Conseil constitutionnel souligne le cumul des irrégularités et la rend donc inéligible pour trois ans.



Pour Nadia Ramassamy, le Conseil constitutionnel constate bien un dépassement des dépenses mais la sanctionne plutôt sur un manquement au niveau du suivi de ses comptes. L'instance déplore l'incapacité de l'équipe de l'élue à expliquer les erreurs commises. C'est donc un an d'inéligibilité pour la députée sortante perdante.



Le Conseil constitutionnel a aussi prononcé une année d'inéligibilité à l'encontre d'Alexandre Laï-Kane-Cheong qui siège à la CINOR et à la mairie de Sainte-Suzanne. Il est sanctionné car des tiers ont payé près de la moitié de ses dépenses. L'élu a expliqué que son mandataire financier avait eu des difficultés à ouvrir un compte bancaire.