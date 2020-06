Société Nadia est "la plus jolie Maman" du Port

L’Association des Commerçants du Port (ACP) a organisé un grand concours pour élire "La plus jolie des Mamans" du Port. C’est Nadia Attoumany qui a remporté ce prix original. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 22 Juin 2020 à 16:38 | Lu 182 fois

L’attente aura été plus longue que prévu, mais l’attente aura valu le coup pour la jeune Maëlle. La jeune fille a eu le plaisir de voir sa mère élue "La plus jolie des Mamans" du Port. Le concours avait été organisé en mars dernier par l'Association des Commerçants du Port (ACP). Ce jour-là, un stand de photos avait été installé sur la place du Grand Marché au Centre ville du Port, pour un shooting gratuit avec le Photographe Johan Rebela.



Parmi les photos prises, une sélection a été faite par les membres de l'ACP. Avec l'autorisation des mamans, les photos ont été publiées sur la page FB de l'ACP. Des clichés qui ont beaucoup été commentés et likés par les internautes. C’est finalement la photo de Mme Nadia Attoumany et de sa fille qui a été la plus plébiscitée et elle a donc été élue "la plus jolie des Mamans" du Port. Elle a reçu comme cadeau la reproduction dessinée de sa photo par l'Artiste peintre Jean Philippe (Alliance création) en présence des représentantes de l'ACP Mme Catie BUSCEMI, Présidente par Interim, et Mme Adelaïde PAYET, responsable des Animations.