Communiqué Nadia Ramassamy soutient Valérie Pécresse pour les élections présidentielles et sera candidate aux élections législatives en juin 2022

La députée Nadia Ramassamy annonce son soutien à Valérie Pécresse pour la Présidentielle et annonce sa candidature aux élections législatives en juin 2022. Par N.P - Publié le Vendredi 18 Février 2022 à 16:30

Le communiqué :



J’étais ce matin à la salle CANDIN à Sainte-Clotilde pour une conférence de presse, à l’occasion de laquelle j’ai fait plusieurs annonces importantes.



J’ai renouvelé mon soutien à la candidate des Républicains Valérie Pécresse. Nous avons besoin de changement, besoin d’être entendus, nous, les Réunionnaises et les Réunionnais, nous avons besoin d’égalité.



Valérie Pécresse, avec qui j’ai pu m’entretenir à plusieurs reprises ces derniers mois, incarne ce changement. À l’écoute des Outre-mer, elle saura accorder à La Réunion l’attention qu’elle mérite. Au niveau national, sa politique en faveur de l’augmentation du SMIC et de la hausse du nombre de constructions de logements neufs profitera à tous.



Ces cinq dernières années, le gouvernement a bien trop souvent relayé les Outre-mer au second plan.



De nombreuses décisions ont été prises contre l’intérêt des Réunionnais : baisse des crédits à destination du logement dans les départements et régions d’Outre-mer, réduction de l’abattement fiscal vie chère malgré l’inflation, suppression de la TVA non perçue récupérable, ce qui a rudement impacté nos petites et moyennes entreprises…



En tant que Députée, j’ai toujours eu à cœur La Réunion et ses habitants, tout au long de mon mandat. Je vous ai défendu pendant la crise sanitaire, obtenant plus de vaccins, plus vite. Je me suis battue pour le rétablissement de l’APL accession à la propriété, afin que chacun puisse devenir propriétaire de son logement. J’ai soutenu nos entreprises en demandant à ce que soient renforcées les exonérations de charges sociales dans les Outre-mer.



Ce combat, je l’ai mené chaque jour, malgré le véto quasi-systématique de la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale sur les propositions de l’opposition.



J’ai donc décidé de briguer un second mandat de Députée de la sixième circonscription de La Réunion aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022, afin de pouvoir continuer à vous défendre, à défendre La Réunion et à défendre nos valeurs.



Je suis convaincue qu’ensemble, nous pourrons faire la différence dans les années à venir.

Nadia Ramassamy

Députée de La Réunion

