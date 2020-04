Communiqué Nadia Ramassamy salue "les mesures d’aides aux plus fragiles" Communiqué de Nadia Ramassamy :

Dans la crise sanitaire et économique que nous traversons, les Françaises et les Français avaient besoin d’une parole claire et précise sur la stratégie du gouvernement. Le Président Emmanuel Macron devait s’adresser à la Nation pour lui fixer un cap et de l’espérance, alors que le quotidien de nos concitoyens se résume au confinement pour beaucoup, au travail dans des conditions très difficiles pour certains et au deuil pour d’autres.



Désormais, on sait que l’État ne durcira pas les mesures actuelles du confinement et que celui-ci s’est fixé la date du lundi 11 mai pour débuter progressivement le déconfinement avec la réouverture des établissements scolaires.



En parallèle du déconfinement, le Président a annoncé la multiplication des tests de dépistage en cas de symptômes et une distribution de masques à la population. Je serai vigilante quant à la concrétisation de ces deux annonces, car comme le Président l’a avoué hier, il y a eu un manque de préparation.



Aussi, je salue la prolongation et le renforcement des mesures pour aider le secteur du tourisme, en faveur du chômage partiel, comme les aides aux familles précaires et surtout, je remercie le Président d’avoir pris en compte mon alerte quant à la situation financière et psychologique des étudiants ultramarins dans l’hexagone.



De même, si le Président a annoncé un débat au Parlement sur le « tracking », je demande davantage qu’une simple discussion alors que ce sont les libertés fondamentales de nos concitoyens qui sont concernées. »



Enfin, je constate que malgré le discours rassurant du gouvernement le personnel soignant libéral n'a toujours pas reçu en quantité suffisante les masques pour se protéger.



