Nadia Ramassamy obtient l'adaptation du Plan national canicule à La Réunion

La députée Nadia Ramassamy se félicite de la réponse de la ministre de la Santé concernant la possibilité d'engager, le cas échéant, un plan canicule à La Réunion."J'avais interpellé le 6 mars 2019, la ministre de la Santé Agnès Buzyn, sur l'inadaptation du Plan national canicule aux territoires ultramarins, puisqu'il faisait alors près de 40° à La Réunion alors que le Plan canicule est automatiquement mis en place de juin à août", signale la députée réunionnaise."La ministre de la Santé vient de me répondre en annonçant que le dispositif de vigilance météorologique du Plan national canicule sera appliqué et adapté aux départements et régions d'outre-mer", s'en félicite Nadia Ramassamy.Il y a quelques mois, Zinfos avait posé cette même question à l'Agence régionale de santé océan Indien. découvrez ou redéccouvrez la réponse apportée en février dernier :▶️ [Pierrot Dupuy] "Vous ne pouvez pas être considérés en canicule puisque votre été ne tombe pas en août" !!!