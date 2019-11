Nadia Ramassamy lutte contre les makotteries

Afin de lutter contre les décharges sauvages qui souillent les paysages des territoires ultramarins, la députée réunionnaise Nadia Ramassamy, également présidente de l'intergroupe parlementaire des Outre-Mer, a déposé plusieurs amendements sur deux projets de loi différents.



Concernant le projet de loi Engagement et proximité, la parlementaire a déposé un amendement qui vise à autoriser les maires à faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière des véhicules ayant servi à transporter des déchets, matériaux et autres objets abandonnés, jetés ou de déversés illégalement, et un autre permettant de relever le niveau de sanction contre les dépôts sauvages.



Les autres amendements de Nadia Ramassamy concernent le projet de loi Économie circulaire et visent notamment à demander plus d'études sur les makotteries et à inciter la coopération régionale dans la gestion des déchets.