Société Nadia Ramassamy défend l'APL Accession dans les territoires ultramarins





Ces nouvelles solutions en étude sont issues d’un travail de réflexion et de concertation mené par Mme Ramassamy avec les conseillers Outre-Mer du Président de la République, Emmanuel Macron, et du Premier ministre, Edouard Philippe.



Après plusieurs mois de travail, de rencontres, de propositions et de négociations relatives à l’Aide au Logement Accession, cette ténacité commence à porter ses fruits.



Le Directeur de Cabinet du Premier ministre, M. Benoît Ribadeau-Dumas a adressé une lettre de mission aux chefs de l’inspection générale des finances, de l’inspection générale des affaires sociales et du vice-président du Conseil général de l’environnement du développement durable, précisant:



“ il est nécessaire de repenser tout à la fois les catégories de logements et de travaux concernés et les outils d’accompagnement financier, je vous demande de mettre en place une mission conjointe d’évaluation et de propositions sur les points suivants:

Faire un bilan des aides pour l’accession au logement en outre-mer afin d’identifier, dans la perspective de la loi de finances pour 2019, les dispositifs adaptés à ces territoires;



Proposer des dispositifs de soutien aux travaux de sortie de l’habitat indigne des biens occupés par des propriétaires occupants. “



Nadia Ramassamy est satisfaite que le Président de la République ait pris en considération sa demande visant à trouver des solutions alternatives ou des mécanismes de remplacement à l’Aide au Logement Accession. Elle se montrera donc particulièrement attentive à l’évolution des négociations sur ce sujet, notamment dans le cadre du projet de Loi de finances pour 2019. En janvier dernier, l’allocation Logement Accession a été supprimée suite à l’entrée en vigueur de la Loi de finances pour 2018. Très attachée au maintien de cette aide permettant à de nombreux foyers de devenir propriétaires et induisant de nombreux emplois dans le BTP, la Députée Nadia Ramassamy a rencontré à plusieurs reprises le gouvernement pour réfléchir, ensemble, à de nouveaux mécanismes plus efficaces permettant l’accession à la propriété dans les territoires français ultramarins.Ces nouvelles solutions en étude sont issues d’un travail de réflexion et de concertation mené par Mme Ramassamy avec les conseillers Outre-Mer du Président de la République, Emmanuel Macron, et du Premier ministre, Edouard Philippe.Après plusieurs mois de travail, de rencontres, de propositions et de négociations relatives à l’Aide au Logement Accession, cette ténacité commence à porter ses fruits.Le Directeur de Cabinet du Premier ministre, M. Benoît Ribadeau-Dumas a adressé une lettre de mission aux chefs de l’inspection générale des finances, de l’inspection générale des affaires sociales et du vice-président du Conseil général de l’environnement du développement durable, précisant:“ il est nécessaire de repenser tout à la fois les catégories de logements et de travaux concernés et les outils d’accompagnement financier, je vous demande de mettre en place une mission conjointe d’évaluation et de propositions sur les points suivants: N.P Lu 390 fois





Dans la même rubrique : < > Le tampon célèbre une nouvelle centenaire Hommages touchants à Maximin Boyer