Politique Nadia Ramassamy condamne fermement l’agression du Maire de Saint-André et de sa famille

La députée de la 6ème circonscription Nadia Ramassamy joint sa voix au choeur des protestations contre l'agression du maire de Saint-André, dans le communiqué ci-dessous. Par N.P - Publié le Lundi 11 Janvier 2021 à 08:28 | Lu 110 fois

Nadia Ramassamy condamne fermement l’agression du Maire de Saint-André et de sa famille



J’ai appris avec colère l’agression du Maire de Saint-André et de sa famille ce midi.



Les vidéos diffusées dans les médias révèlent une situation de violence. Joé Bédier, venu avec sa famille fêter l’anniversaire de sa fille, a été pris à parti par un groupe alors qu’ils profitaient ensemble d’un moment de convivialité dans le calme.



Cette situation est intolérable. Je compte sur la justice Française pour faire la lumière sur ces évènements et condamner avec toute la fermeté nécessaire les responsables de cette agression.



Nous ne tolèrerons pas de tels comportements à La Réunion. J’apporte tout mon soutien à Joé Bédier et à sa famille.







Nadia RAMASSAMY

