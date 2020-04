Nadia Ramassamy au secours de la filière horticole

Nadia Ramassamy veut alerter le gouvernement sur la situation des horticulteurs réunionnais. Cette filière, composée de 240 entreprises et employant plus de 1700 personnes, est à l’arrêt et au bord de la rupture comme de nombreuses autres.



C’est pourquoi elle demande à l’État de permettre à ces entreprises de vendre leur production dans les points de vente alimentaire. De plus, elle souhaite que le total des charges URSSAF durant cette période de crise soit "diminué substantiellement". Nadia Ramassamy désire que le gouvernement utilise une partie du Fonds de solidarité nationale pour rembourser les productions horticoles périssables.



Selon elle, l’impossibilité de vendre les productions prévues pour ce printemps (Pâques, le 1er mai ou encore la fête des Mères) a d’ores et déjà engendré une perte de végétaux à hauteur d’un million d’euros et de deux millions d’euros concernant les pertes d’exploitation.



La députée affirme même que des entreprises sont en cours de liquidation, que les retards de livraison s’accumulent pour d’autres, que les trésoreries fondent et que les stocks se dégradent. Mais ce qui l’inquiète le plus, c’est surtout la situation sociale du secteur qui est gravement frappé avec des contrats de travail non renouvelés et des licenciements à venir.