Nadia Ramassamy alerte le ministre de la Santé sur la situation des EHPAD

Monsieur le ministre,



Je souhaite attirer votre attention sur les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes où résident aujourd’hui près de 600.000 personnes.



Les conditions de vie des résidents dans les EHPAD, ainsi que les conditions de travail du personnel constituent des sujets de première importance.



En outre, depuis plusieurs années, de nombreux dysfonctionnements sont rapportés : bâtiments vétustes qui ne sont pas aux normes, parfois même insalubres, manque de moyens… Les témoignages sont accablants.



Nous ne devons pas laisser la crise sanitaire et économique éclipser ces troubles. Il est primordial que les résidents puissent vivre dans un environnement sain, accueillant, et bénéficier de soins de qualités.



Les conditions de travail du personnel sont elles aussi pointées du doigt : les employés mentionnent les difficultés qu’ils rencontrent à aider nos aînés atteints de pathologies au quotidien, et ce encore plus depuis le début de l’épidémie. Les établissements font face à des difficultés de recrutement, notamment dans le privé pour les postes de médecin coordinateur et d’aides-soignants, fonctionnant parfois en sous-effectif.



De plus, le projet de loi « Grand âge et Autonomie », qui devait voir le jour en 2019 et permettre des améliorations dans les EHPAD, ne sera examiné sur les bancs de l’Assemblée qu’à la rentrée prochaine, pour une éventuelle application – au mieux – en 2022. Pourtant, c’est aujourd’hui que les résidents de ces établissements ont le plus besoin de nous.



Aussi, Monsieur le ministre, je vous demande de bien vouloir étudier dans les plus brefs délais la possibilité de la mise en place d’un plan d’investissement d’urgence, d’engager la rénovation de la totalité de nos EHPAD afin de les mettre aux normes et de permettre l’accueil convenable de nos aînés. Il sera en parallèle nécessaire d’engager une réflexion sur les conditions de travail des personnels de ces établissements et d’autoriser le recrutement de personnel supplémentaire.



Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez recevoir, Monsieur le ministre, l'assurance de ma très haute considération.