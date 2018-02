Politique Nadia Ramassamy : Monique Orphé "a été mauvaise perdante"

Suite à la décision du Conseil constitutionnel n°2017-5090 AN, en date du 2 février 2018, qui rejette la requête de Madame Monique ORPHÉ contre l’élection en tant que députée de la Réunion de Madame Nadia RAMASSAMY, cette dernière souhaite livrer son sentiment.



Nadia RAMASSAMY se félicite tout d’abord de la décision des "Sages" du Conseil constitutionnel qui ne fait que confirmer son élection en bonne et due forme comme députée de la 6ème circonscription de la Réunion.



Elle tient à préciser que tous les griefs injustifiés retenus par Madame ORPHÉ ont été écartés, un par un, sans qu’aucun ne soit retenu par le juge suprême. La décision est claire et ne laisse aucun doute.

Après l’élection, Monique ORPHÉ a contesté ce vote démocratique et populaire qui s’est exprimé par un large écart de voix. Elle ne répondait plus aux attentes des réunionnais. Elle a donc été mauvaise perdante.



Nadia RAMASSAMY croit en la sincérité du scrutin et en la justice de son pays. C’est finalement la décision du peuple qui l’emporte. C’est une véritable consécration dans son parcours politique et une nouvelle page qui s’ouvre.



Cependant, Nadia RAMASSAMY explique qu’elle n’a pas attendu la décision de rejet du Conseil constitutionnel pour se mettre au travail dans sa circonscription et à l’Assemblée nationale, afin d’assurer son mandat de députée au service des Réunionnaises et des Réunionnais.



A ce titre, elle est fière d’annoncer qu’elle a été élue, à l’unanimité, le 6 décembre 2018, Présidente de l’Intergroupe Parlementaire de l’Outre-Mer (IGPOM). Cette décision et ces nouvelles fonctions lui permettent d’aller plus que jamais de l’avant pour l’avenir de nos îles.

Une décision "claire" qui ne laisse "aucun doute". Nadia Ramassamy n'a pas caché sa satisfaction de voir le conseil constitutionnel rejeter "les griefs injustifiés de Mme Orphé" concernant son élection dans la 6e circonscription lors des dernières législatives.





