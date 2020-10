Nadia Ramassamy: "​Exemption de confinement à La Réunion"

Communiqué de la députée Nadia Ramassamy:



Le Premier ministre a détaillé ce jeudi les « adaptations » au confinement, mentionnées par le Président de la République lors de son discours mercredi : La Réunion n’est ainsi pas concernée par le confinement qui touche l’Hexagone et la Martinique.



Cette décision semble plus adaptée à la situation sanitaire et économique des Outre-mer. La Réunion par exemple, accuse un faible taux d’occupation de ses lits de réanimation, avec moins de 20% de lits occupés au 27 octobre.



Dès lors, il conviendra d’observer l’évolution de la situation dans chaque territoire ultramarin au cours des prochaines semaines, afin de pouvoir continuer à prendre des mesures adaptées, tenant compte des particularités de chacun d’entre eux.