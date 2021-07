A la Une . Nabilla condamnée à 20 000 euros d'amende pour "pratiques commerciales trompeuses " sur Snapchat

En 2018, l'influenceuse Nabilla a fait la promotion d'un site internet spécialisé dans la vente et l'achat de bitcoin sur son compte Snapchat. Mais elle a oublié de mentionner qu'elle était rémunérée. Une pratique commerciale jugée trompeuse pour la direction de la répression des fraudes. Par N.P. - Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 à 08:18

"Je ne suis pas au-dessus des lois et j'assume les conséquences de mes actes" indique l'influenceuse Nabilla sur son compte Twitter après avoir écopé d'une amende transactionnelle de 20 000 euros.



En 2018, Nabilla Benattia-Vergara a utilisé Snapchat pour faire la promotion de services de formation au trading proposés par un site internet spécialisé dans la vente et l’achat de bitcoin. Dans sa story, suivie par plusieurs millions de personnes, le service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) lui reproche d'avoir omis de mentionner qu’elle était rémunérée par les sociétés exploitant ce site pour en faire la promotion.



Un délit qualifié de "pratique commerciale trompeuse à l’encontre de ses abonnés qui peuvent croire à tort que la promotion de l’influenceuse résulte d’une expérience personnelle positive désintéressée" explique la DGCCRF dans un communiqué. "Nabilla a allégué de la gratuité du service proposé par le site de trading, de la récupération systématique des sommes investies et de rendements pouvant aller jusqu’à 80 % grâce à leurs conseils. Ces propos sont de nature à induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du service et les résultats attendus de son utilisation. En cela, ils relèvent, eux aussi, de la qualification de pratiques commerciales trompeuse" poursuit la direction de la répression des fraudes.



Avec l’accord du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, une amende transactionnelle d’un montant de 20 000 euros a été proposée et acceptée par Nabilla en prenant en compte le bénéfice tiré de l’opération de promotion.









Publicité Publicité