NUPES : Le Parti de Gauche demande une clarification aux candidats non-issus de l'Union populaire

Dans un courrier, les deux co-secrétaires du Parti de Gauche à La Réunion, Denise Delavanne et Pascal Hoarau, tiennent à rappeler que les accords NUPES "ne concernent que les circonscriptions de l'hexagone et des Français de l'étranger". À ce titre, ils demandent aux candidats en lice dans l'île pour les législatives de "se prononcer et s'engager publiquement" sur le programme porté par la NUPES, comme sur le livret outremer de l'AEC. Par NP - Publié le Lundi 23 Mai 2022 à 08:33

Alors que La Réunion et la plupart des outre-mer ont placé J L Mélenchon , candidat de l’Union Populaire et de l’Avenir en commun, loin devant au premier tour des élections présidentielles, et que, au deuxième tour les électeurs y ont exprimé qu’ils étaient très fâchés contre Macron et les règles périmées de la politique, la NUPES n’a pas vu le jour sur ces territoires.



En effet les accords NUPES ne concernent que les circonscriptions de l’hexagone et des Français de l’étranger.



Il n’y a de candidats NUPES ni à La Réunion, ni dans les autres DOM, cela est confirmé par la référente outremer du comité électoral LFI Les candidats - Site officiel (nupes-2022.fr)



Cela serait dû à une différence de mode de financement des partis qui pousseraient les partis locaux à aller à la pêche aux voix.



Mais quand la finance guide les partis, que devient le projet de société plébiscité par les électeurs ?



Les candidats portent-ils des étiquettes alléchantes et lucratives ou le projet ?

Le programme de la NUPËS a été présenté ce 19 mai Le programme - Site officiel (nupes-2022.fr)



Nous demandons aux candidats non issus de l’Union Populaire, qui se réclameraient de la NUPES de bien vouloir se prononcer et s’engager publiquement sur ce programme ainsi que sur le livret outremer de l’AEC, qui tient compte de nos spécificités



Pour le Parti de Gauche à La Réunion,



Denise Delavanne et Pascal Hoareau,

co-secrétaires départementaux