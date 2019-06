A la Une . NRL, leucose bovine, vie chère… Le nouveau préfet a du pain sur la planche Jacques Billant a pris ses fonctions de nouveau préfet de La Réunion ce matin. Il succède à Amaury De Saint-Quentin, et récupère ainsi les nombreux dossiers brulants de notre territoire : NRL, vie chère, leucose bovine, crise requin, immigration et bien d’autres. Des enjeux que le nouveau préfet souhaite appréhender avec force et humilité, comme il a indiqué lors de son premier point presse en début d’après-midi.

Jacques Billant fait d’abord part de son bonheur et de sa fierté d’être le nouveau préfet de La Réunion, qu’il aborde comme un territoire "aux enjeux forts" mais aussi comme peut-être "la plus belle destination préfectorale".



Fraichement débarqué, le nouveau préfet de La Réunion hérite de nombreux dossiers sensibles et urgents. Des priorités ont été établies à son arrivée, avec en premier lieu, l’accompagnement économique :



"Il s’agira pour moi de poursuivre l’objectif de lutte contre la vie chère, c’est une des leçons de la crise des gilets jaunes. Avec l’association de 50 de nos concitoyens aux travaux de l’observatoire des prix, des marges, et des revenus, et un travail de fond sur le bouclier qualité-prix, sur le prix des matériaux de construction dans le battement, sur le prix du carburant etc. […] Je pense également à la stratégie de lutte contre la pauvreté, et je pense au logement dont la demande est forte […]".



Un poste de haut fonctionnaire a notamment été créé pour animer ces travaux, il devrait prendre place aux côtés du préfet au mois de septembre prochain.



La sécurité des citoyens parmi les priorités



"Il n’est pas acceptable de déplorer autant de décès sur les routes de La Réunion année après année", a indiqué Jacques Billant qui souhaite faire de la sécurité routière une de ses priorités.



Le nouveau préfet se concentrera également sur les violences faites aux femmes et les violences intra-familiales, mais également sur la lutte contre les addictions et les drogues.



Terminer la NRL dans les meilleurs délais



Parmi les priorités de Jacques Billant, l’aménagement du territoire de La Réunion, et cela passe forcément par les grands chantiers dont la NRL :



"La nouvelle route du littoral a été conçue à l’origine pour répondre à des enjeux de sécurité. Il s’agira pour moi de tout mettre en oeuvre pour que ce chantier aboutisse dans sa totalité et ce dans les meilleurs délais."



Le nouveau préfet devait d’ailleurs rencontrer le président de région cet après-midi pour discuter des enjeux autour du chantier.



Il réaffirme également l’engagement de l’Etat sur les projets de ZAC Océan à Saint-Denis et d’Eco-cité à Saint-Paul.



L’agriculture, une "urgence"



Le nouveau préfet doit prochainement rencontrer le président de la Chambre d’agriculture de La Réunion, ainsi que les acteurs de la filière canne et de la filière bovine, pour appréhender avec eux les sujets de préoccupation dont ils ont fait état : "Je souhaite construire avec eux des réponses qui permettent de soutenir ces filières d’excellence qui existent ici à La Réunion" .



Jacques Billant maintient la même position que son prédécesseur sur la leucose bovine : "La filière bovine est saine au plan sanitaire, les produits (viande et lait) ne sont pas dangereux pour la santé" .



Crise requin



S’il préfère parler de "gestion de risque requin" plutôt que de "crise" , Jacques Billant annonce qu’il ne touchera pas à l’arrêté préfectoral interdisant la baignade et les activités nautiques en dehors du lagon.



Il compte sur l’efficacité du dispositif vigie-requin renforcé et ajoute que les prélèvements de squales seront maintenus.



Et l’environnement ?



Grands absents de la liste des priorités, l'écologie et l'environnement n'ont pas été évoqués lors de cette première rencontre avec la presse locale. Même si les enjeux sont pressants, peut-être faut-il laisser le temps au nouveau préfet de défaire ses valises…





