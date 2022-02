NRL en tout viaduc : Les transporteurs ne veulent pas être oubliés

Sur des images de Sophie Fontaine

Le chantier de la Nouvelle route du littoral est encore au cœur des tractations en 2022. Après un état des lieux et même une séance plénière qui lui était totalement dédiée le 27 octobre dernier, la nouvelle majorité régionale a tranché le 9 février dernier.Ce jour-là, Huguette Bello annonçait qu'elle s'orientait vers une solution viaduc pour finir le tracé entre La Possession et la Grande ChaloupeQuelques jours plus tard, cette option avait déjà été acceptée par l'Etat. C'est le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu qui, en personne, a confirmé lors de son déplacement que l'Etat s'engageait à participer financièrement à la réalisation du dernier tronçon entre la Grande Chaloupe et la Possession . Restait à en déterminer le montant, qui devait faire l'objet d'une évaluation ultérieure.Ce tronçon qui devait initialement se construire en une digue faite de comblement de roches massives et de gravats pour la partie superficielle convenait parfaitement aux transporteurs qui y voyaient une perspective de travail sur plusieurs années. Mais les nombreux recours et surtout la difficulté d'extraction de matériaux avaient été autant de freins à la réalisation d'une digue.C'est donc dans cette configuration en "tout viaduc" qui ne les arrange pas que les transporteurs entament ce lundi un premier tour de table auprès du Conseil régional. Dans quelle mesure pourront-ils travailler et assurer la pérennité de leur activité ? C'est le panel de questions qu'ils comptent poser à la nouvelle présidente de Région et au préfet.