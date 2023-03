Communiqué NRL : "Une nouvelle étape franchie"

L’opposition régionale se félicite ? comme tous les Réunionnais ? de l’ouverture du viaduc de la NRL. Elle vient faire mentir les propos répétés de l’actuelle majorité socialo-communiste qui affirme que Didier Robert n’a rien fait. Bien sûr, les retards et les surcoûts affectent cet ouvrage comme tous les grands ouvrages ; ainsi de la Route des Tamarins à l’époque. Par NP - Publié le Jeudi 2 Mars 2023 à 08:03

Maintenant, Il faut finir cette route. L’opposition n’a cessé de tirer la sonnette d’alarme sur le choix absurde que constitue le tout viaduc plus cher (environ le double), plus compliqué (il faut reprendre à zéro les études) et beaucoup plus long à réaliser (7/8 ans au leu de 3/4 ans environ).



Ce mauvais choix pèsera lourd sur la suite