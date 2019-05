NRL: Un voussoir en trop ?

Celui que l'on pensait être le dernier tablier (aussi appelé 'voussoir' de manière plus technique), allant terminer le raccordement du pont, est resté pendant plus d'un mois en attente sur la NRL.



Or, vendredi dernier, il aurait été retiré par une grue et déplacé sur la terre ferme, côté Saint-Denis.



Nous nous sommes donc posé la question de son utilité? A-t-il été oublié? Est-il en trop?



La Région nous a ainsi répondu "il est utile, mais n'a juste pas la même utilité que les autres, il sert de contre-poids pour démonter le lanceur".