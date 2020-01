A la Une . NRL: Un accord trouvé entre la Région et les constructeurs, le chantier reprend lundi Le chantier des digues de la NRL, à l'arrêt depuis des mois, devrait redémarrer lundi prochain. Une longue réunion de négociations s'est tenue jusque tard hier soir en préfecture, à l'issue de laquelle un protocole d'accord a été signé, mais dont le contenu n'a pas été dévoilé.

Le chantier avait été quasi stoppé depuis septembre, en l'absence de matériaux. Faute d'ouverture de carrière, ce seront les andains qui permettront de construire la digue de 2,4km, comme le demandaient les transporteurs.



Le coût de ces rochers extraits des champs de l'île est plus élevé que celui des roches massives de carrières, et les discussions portaient sur le surcoût lié à leur utilisation, que ni la Région ni le groupement d'entreprises ne voulaient prendre en charge. Le groupement NRL demandait 500 millions d'indemnités de retard à la région, maître d'ouvrage du chantier.



Si le détail de l'accord financier n'a pas été dévoilé, à l'issue de la réunion qui se tenait en préfecture hier, le président de région Didier Robert a annoncé que le chantier redémarrera lundi.



Les deux parties se disent satisfaites de l'accord signé, suite aux négociations placées sous l'égide de l'Etat, en la personne du préfet Jacques Billant. Deux hauts dirigeants du groupement d'entreprises avaient fait le déplacement, le président de Vinci construction Jérôme Stubler et le directeur général de Colas Frédéric Gardès. B.A







