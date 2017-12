NRL : Sciences et Avenir consacre un reportage au "chantier de l'extrême"

Le mensuel Sciences et Avenir consacre un reportage, dans son dernier numéro, au "chantier de l'extrême" de la Nouvelle route du littoral. L’article y présente l’objectif du chantier en précisant sur le rôle de la barge Zourite "pièce maitresse d’un chantier spectaculaire". Le magazine souligne ainsi le défi technologique auquel "le céphalopode" est confronté en transportant les différentes pièces des piles "aux dimensions hors normes".



Malgré les "prouesses" techniques réalisées par les ingénieurs, le magazine rappelle que "la NRL est surnommée la route la plus chère du monde". Sciences et Avenir relève le prix d’un kilomètre de route :133 millions d'euros que le magazine compare au prix du kilomètre d’autoroute, "5 à 10 millions". "En cause: les digues et les deux viaducs en mer nécessaires à sa réalisation", explique le journaliste.



Le magazine donne également la parole à François Payet, porte-parole d’Alternatives transports réunion (ATR) qui remet en cause autant le choix de l’infrastructure que les éventuels "dérapages financiers".



Le deuxième viaduc devrait être achevé en 2019 pour une mise en service en 2020, "à condition que les cyclones, fréquents entre novembre et avril, ne viennent pas perturber les opérations, et stopper le chantier pendant plusieurs semaines", conclut le magazine.