Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION NRL : Réunion de travail Région - Etat - transporteurs Une réunion de travail consacrée à la poursuite du chantier de la Nouvelle Route du Littoral et aux autres chantiers régionaux a eu lieu ce lundi 28 février, en présence de la Présidente de Région Huguette Bello, du Préfet Jacques Billant et des représentants des transporteurs.

La Présidente Huguette Bello a confirmé le choix de la collectivité régionale de terminer le chantier en viaduc pour achever la portion Grande-Chaloupe – La Possession. Cette décision pragmatique a été actée par l’État et va se traduire dans les prochains jours par la signature d’un nouvel accord de partenariat pour boucler les financements.



La Région Réunion a écouté avec la plus grande attention les préoccupations des transporteurs. En partenariat avec l’État, elle leur propose d’entamer un travail commun sur les chantiers régionaux à venir qui ne résument pas à la seule NRL. La collectivité régionale fait preuve d’un engagement significatif puisque la part des investissements consacrés aux routes, hors NRL, est doublée et portée à 150 millions dans le projet de budget 2022 qui sera soumis en mars à l’approbation des élus régionaux.

S’agissant de la NRL, la Région Réunion réaffirme que le viaduc est la meilleure solution pour garantir aux Réunionnais l’achèvement du chantier, en finir avec les incertitudes, réduire l’impact environnemental du projet, garantir les meilleures retombées pour l’économie locale et protéger au mieux les futurs usagers de la route.



Après des années de tergiversations et de choix aux conséquences lourdes, le chantier de la NRL peut enfin repartir sur de bons rails. Jusqu’à l’aboutissement du projet, la Région Réunion tiendra sa promesse de transparence et de langage de vérité. Elle ne se laissera guidée que par l’impérieuse nécessité de servir l’intérêt général.





Dans la même rubrique : < > Huguette Bello exprime sa solidarité au peuple ukrainien Commission permanente du 25 février 2022