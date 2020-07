Economie NRL : Réunion cruciale ce jeudi

Préfecture, Région et groupement ont rendez-vous ce jeudi matin. Les différents acteurs du dossier de la NRL reprennent le chemin des discussions. Après 9 jours de mobilisation, les transporteurs attendent beaucoup de cette rencontre. Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 30 Juillet 2020 à 08:44 | Lu 2903 fois





Une réunion est prévue ce jeudi matin en préfecture entre les différentes parties du dossier de la NRL : État, Région et groupement sont de retour à la table des négociations.



Objectif : trouver des solutions pour la poursuite du chantier. Depuis le 21 octobre 2019 le Groupement - composé des sociétés GTOI, SBTPC et VINCI Construction Terrassement - n’est plus autorisé à poursuivre les travaux du marché MT 5.2, soit la section de 2,7 km de digue de la Nouvelle Route du Littoral. Région et groupement se renvoient la balle sur les responsabilités de l'arrêt du chantier. Suspension de l'exploitation de la Carrière de Bois-Blanc/Ravine du Trou, rallonge des coûts, les difficultés d'approvisionnement en matériaux constituent l'obstacle principal à la poursuite du chantier.



Non conviés à cette rencontre, les transporteurs espèrent qu'une issue favorable sera trouvée lors de la réunion de ce jeudi. Hier, lors de la commission économique, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, interrogé par Jean-Hugues Ratenon, a laissé entendre que l'État pourrait reprendre la main sur ce dossier, en utilisant les fonds du Plan de relance pour finir le chantier.

Bruno Le Maire annonce que l'État pourrait utiliser les fonds du Plan de relance pour finir la NRL

Didier Robert : "Terminer cette route sur la base d'un juste prix"



Le président de Région a indiqué ce vendredi matin avant d'entrer en réunion espérer "trouver des bases de raisons pour terminer cette route sur la base d'un juste prix et surtout d'un cadre légal". "Je réitère ici ma volonté de trouver dans un climat apaisé et loin de toute pression, une solution afin de terminer la NRL. Des discussions à mener avec l'ensemble des parties prenantes de ce dossier, auquel j'associe les acteurs associatifs qui se sont exprimés ces derniers jours, en faveur de la poursuite du chantier et ce, dans les meilleures conditions environnementales et budgétaires", avait commenté Didier Robert ce mercredi suite au départ des transporteurs du site de l'hôtel de Région.

