NRL : Rencontre au sommet ce jeudi entre l'intersyndicale des transporteurs et Huguette Bello

Cette rencontre est la première concernant la NRL entre Huguette Bello et l'intersyndicale des transporteurs. Ces derniers avaient déjà été reçu récemment par le vice-président en charge de la NRL, Jacques Técher.En octobre dernier, la majorité régionale avait présenté lors d'une séance plénière un rapport d'une centaine de pages sur les différents scénarios envisagés pour terminer le tracé dans son intégralité.Ce n'est qu'au début du mois de février que la présidence de la collectivité s'était enfin prononcée sur le devenir du tracé, préconisant de conclure le chantier "digue" en "viaduc".Un scénario loin, très loin de satisfaire les transporteurs, partisans de l'option digue qui serait moins chère et moins longue à réaliser selon leurs dires. "Dernièrement, nous avons entendu la présidente de Région se positionner pour l'option viaduc sur la portion Grande Chaloupe/La Possession. Cette dernière devait se faire en digue, et aujourd'hui elle envisage un viaduc à la place. Nous ne comprenons pas ce choix car cela entraînera de facto un rallongement des délais et un manque de travail pour toute la profession", explique Hubert Poinapin, président du SRTT.Il ajoute : "Nous savons que ce chantier est fait pour les Réunionnais, mais aujourd'hui on se dit qu'on a investi dans du matériel et là, arrivé à la moitié chemin, on nous dit de faire d'une autre manière. L'option envisagée par la Région va coûter plus cher avec quasiment aucune retombée pour les entreprises locales".Lors d'un point presse donné le 4 février dernier depuis le viaduc de la NRL, Huguette Bello avait reconnu que des discussions étaient déjà engagées avec l'Etat concernant le support du coût financier de la NRL. Un appel semble-t-il entendu par le gouvernement puisque lors de sa récente venue dans l'île, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu avait promis que l'État sortirait le chéquier pour aider la Région à financer le dépassement du chantier de la NRL