NRL: "Reconnaître les faits est un devoir"

Il faut au moins reconnaître à Didier Robert depuis qu'il est à la tête de la Pyramide inversée : sa capacité à réagir, à anticiper, à protéger, à défendre la ruralité et les intérêts des Réunionnais...



Exemple pour la route de Cilaos, la Région a fait des efforts colossaux pour créer cette route exceptionnelle sur des kilomètres au sein même de la rivière, félicitations aux professionnels qui travaillent 7 jours/7 pour le désenclavement de ce beau village de Cilaos...



Cilaos se mérite, les habitants de cet endroit sont formidables et travailleurs.



Autre sujet concernant la Région, la NRL et les carrières, pourquoi à Salazie on a utilisé de la dynamite sans vraiment se concerter avec la population pour le projet du basculement des eaux, sur 10 ans on a creusé la montagne...aujourd'hui le résultat est là, grâce à la solidarité, l'Ouest profite des bienfaits de ce projet (à l'époque DR n'était pas Président de la Région Réunion).



Nous pouvons ne pas être d’accord avec une personne, mais reconnaître les faits est un devoir. Pour cela il faut être honnête, en paix avec soi-même et sans haine. Merci Monsieur le Président de Région, je reconnais votre capacité d’action surtout en faveur de la ruralité.