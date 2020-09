La grande Une NRL: Près de 1400 m3 de béton coulés ce weekend pour la réalisation de l'échangeur de St-Denis

Alors que le groupement NRL et la Région se renvoient toujours la balle concernant la reprise du chantier sur la partie MT5.2 (plus communément appelé "Digue 2e phase"), les travaux sur le chantier MT7 (dit "échangeur de Saint-Denis") eux, se poursuivent. Ce weekend près de 1400 m3 de béton vont être coulés pour la réalisation de cet échangeur de 112,5 m de long et 12,5 m de largeur et reliera la NRL au Boulevard Sud. La livraison de l'ouvrage d'art, d'un coût de 10,5 millions d'euros pour la Région Réunion, est prévue pour mars 2021. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 18 Septembre 2020 à 17:23 | Lu 930 fois

Les travaux ont débuté ce matin sur les voies côté mer avant de se poursuivre côté montagne. Près de 200 camions toupies feront la navette entre les centres de Cambaie et de Sainte-Clotilde pour livrer le béton sur le chantier.



Une des spécificités de cet ouvrage est son inertie variable, c'est-à-dire que son épaisseur peut varier entre 1,4m pour aller jusqu'à 2,3m sur les chevrettes (partie supérieure d'une pile) en tête des piles. "Nous avons ici des volumes et des épaisseurs importants, c'est un gros tablier. De plus, comme nous l'ont fait remarquer notre bétonnier mais aussi les entreprises du secteur, 1400 m3 pour un tablier coulé en place, c'est un record à La Réunion", explique Julien Poutier, responsable du marché MT7 et directeur de projet de l'opération.



Des travaux qui vont durer une trentaine d'heures et vont entraîner de fortes perturbations ce week-end sur la route du Littoral au niveau du Barachois pour le remplissage du tablier. En effet, dès ce vendredi 20h et jusqu'à dimanche 11h, la circulation sera déviée par le Boulevard Sud. Deux voies ont été mises en place pour assurer la protection des automobilistes qui passeront sous l'ouvrage d'art.



"À partir de 20h ce soir, le remplissage du coffrage fera qu'on arrivera à la première voie circulée dans le sens Saint-Denis/Possession. À ce moment là, on sera obligé de fermer les voies de circulation par rapport au principe de précaution car on ne peut pas se permettre de laisser circuler des personnes sous l'ouvrage alors qu'au dessus il y a une charge de béton encore frais", ajoute Julien Poutier.





