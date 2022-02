A la Une . NRL : "On joue à la roulette russe", déplore Jean-Jacques Morel

Un débat houleux est engagé depuis ce mercredi matin à la Pyramide inversée à l'occasion de l'assemblée plénière relative au vote des orientations budgétaires. La majorité et l'opposition s'invectivent au sujet de la Nouvelle Route du Littoral. Le conseiller régional Jean-Jacques Morel appelle la présidente de la Région à ouvrir l'axe routier sans tarder. Par SI - BS - Publié le Mercredi 9 Février 2022 à 10:44

"L'heure est grave ! En refusant l'urgence à ouvrir le viaduc, la majorité régionale prend une responsabilité qui pourrait s'avérer tragique ! Imaginez si dans une heure ou une semaine, une famille réunionnaise était écrasée dans une voiture", lance Jean-Jacques Morel, membre de l'opposition au Conseil régional.



Il demande à la majorité de se pencher dans l'urgence sur l'ouverture de la demi-NRL. Le membre de l'ancienne majorité déplore le choix d'Huguette Bello qui a souhaité confier l'examen de la mise en service de cet axe routier à la commission qui se réunira ultérieurement : "On nous dit que ce n'est pas urgent, on va renvoyer en commission, on va palabrer ! Ils assumeront leur responsabilité ! À chaque fois, on joue à la roulette russe quand on prend la route du Littoral !"



Accropodes et piles en question



"Il ne faut pas mélanger les problèmes", s'insurge Jean-Jacques Morel qui assure : "La réparation des accropodes et des fissures sur les piles mobiliseraient une des six voies."



Il affirme que la majorité des Réunionnais est pour l'ouverture du viaduc de la Nouvelle Route du Littoral : "Nous on dit : 'Touch' pa nout' rout '! Voici le message de l'opposition, mais on n'a pas été entendu !"