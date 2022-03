NRL : "Nous, on mange les miettes !" rappellent les transporteurs

Le mouvement de grogne des transporteurs a démarré ce mercredi devant les grilles de la pyramide inversée, au même moment où Huguette Bello se rendait à Paris pour signer les accords de Mâtignon 3 pour entériner son choix de terminer la Nouvelle Route du Littoral en tout viaduc. Les camions sont garés le long de la Région Réunion et les syndicats contestent le choix de la présidente de Région. Ils argumentent que le choix digue aurait coûté moins cher : "Dire et crier haut et fort ses idées, surtout quand on sent une injustice, ça n'a pas de prix. Même si ça ne sert à rien, on va continuer à dire la vérité et dire que le choix du tout-viaduc est une hérésie qui va endetter encore plus les Réunionnais et faire patienter encore plus", explique Didier Hoarau.Le mouvement de grogne des transporteurs est accueilli avec scepticisme par une partie de la population. Didier Hoarau, président de l'OTI, assure que les entrepreneurs font face à des difficultés importantes et se doivent de continuer à se battre pour obtenir une part du marché : "Je dis aux gens qui travaillent pour gagner leur vie, qu'on a encore du travail et qu'on a encore besoin de gagner notre vie. Nous sommes que les sous-traitants, nous on mange les miettes ! Oui, on a des gros camions, mais on a des gros crédits également ! On a des salariés, on a des charges à payer !"