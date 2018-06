NRL : Les professionnels du BTP de retour à la Région

Les professionnels du BTP se retrouvent de nouveau à la Pyramide inversée ce lundi. Il est encore question de la Nouvelle route du littoral. A la demande de la plateforme syndicale qui regroupe les transporteurs (FNTR, UNOSTRA, FTOI), agriculteurs (CGPER, FDSEA, les Jeunes Agriculteurs) et syndicats d’ouvriers (CGTR, CFDT), la Région reçoit une nouvelle fois les représentants des corps de métiers inquiets par la fin annoncée de l’exploitation des andains.



Jean-Bernard Caoupaye, porte-parole de la plateforme, avait notamment mis la pression il y a exactement deux semaines en organisant, avec les autres syndicats, le blocage du chantier digue D4 côté Possession, à l’approche d’une réunion qui devait se tenir avec l’élu régional Dominique Fournel.



Les mêmes protagonistes se retrouvent donc ce lundi après-midi pour tenter de dénouer une crise qui se précise de plus en plus en raison du coût d’arrêt sur les carrières. Leur exploitation devait justement suppléer la fin de l’exploitation des andains dans les champs.



La réunion a débuté à 14h30, cette fois en présence du président de Région. Didier Robert était hors département le 28 mai dernier.