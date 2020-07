Economie NRL: Les discussions reprennent cet après-midi en préfecture

Après plus de dix heures de réunion ce jeudi, les discussions doivent se poursuivre cet après-midi entre la Région, le groupement GTOI-SBTPC-Vinci et la préfecture, afin de trouver une solution à la suite du chantier de la nouvelle route du littoral. L’objectif est de trouver un "juste prix" pour terminer la partie digue qui doit relier la Grande Chaloupe à La Possession. Une décision très attendue des transporteurs après 9 jours de mobilisation devant la pyramide inversée. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 31 Juillet 2020 à 09:46 | Lu 1051 fois

Ils avaient bloqué l’accès à La Région pendant plus d’une semaine afin d’être entendus. Les syndicats de transporteurs qui souhaitent reprendre le travail sur le chantier de la nouvelle route du littoral ont dû lever le camp mercredi sur décision du tribunal, mais ont au moins obtenu que les principaux acteurs du chantier de la nouvelle route se réunissent pour tenter de trouver une solution.



La Région, le groupement CGTOI-SBTPC-Vinci et le préfet de La Réunion se sont ainsi réunis ce jeudi pendant plus de 10h pour discuter notamment du surcoût de la partie digue de la NRL.



Pendant que le groupement réclame 150 à 200 millions d’euros de surcoût pour terminer le chantier selon Dominique Fournel, vice-président du conseil régional délégué au chantier de la NRL, La Région elle ne peut aller au-delà de 15% du budget initial, soit 50 millions d’euros, sans être dans l’illégalité.



Difficile dès lors de trouver un terrain d’entente. C’est pourquoi après plus de dix heures de réunion hier, à la préfecture et en visioconférence avec le ministère des Transports, les différentes parties souhaitent poursuivre les discussions ce vendredi après-midi.



Si aucun accord n’est trouvé, le marché de la partie digue pourrait bien être résilié. Mais le président de région Didier Robert a insisté sur sa volonté de terminer la NRL quoi qu’il en soit.





