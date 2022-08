A la Une . NRL : Le viaduc ouvre aujourd’hui

L'ouverture partielle de la Nouvelle Route du Littoral a lieu ce dimanche. À partir de midi, les usagers pourront emprunter le grand viaduc dans le sens Saint-Denis/Possession. Par NP - Publié le Dimanche 28 Août 2022 à 08:59

La Nouvelle Route du Littoral s’ouvre à la circulation ce dimanche, en partie…



La circulation sera possible dans le sens Nord/Ouest à partir de midi sur une partie du viaduc.



Les usagers de la route pourront emprunter cette portion depuis le front de mer (Barachois) et le Boulevard Sud, en passant par la digue côté montagne.



Arrivés sur le grand viaduc, les usagers basculeront côté mer, avant de basculer une nouvelle fois côté montagne à l’issue du grand viaduc.



Bientôt la fin des basculements



Cette ouverture partielle de la NRL est un début de soulagement pour les 80.000 automobilistes réunionnais qui empruntent chaque jour la route du Littoral. Ils devront patienter encore un peu pour la fin des basculements de la Route du Littoral entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe, prévue d'ici un mois.



Les travaux du viaduc se poursuivent jusqu’au moins la fin de l’année. 420 millions d'euros supplémentaires seront apportés par l’Etat pour accompagner la poursuite du chantier.