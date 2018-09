NRL : Le viaduc bientôt terminé, St-Denis est en vue

Inexorablement, la partie du chantier de la chantier de la Nouvelle Route du Littoral qui consiste à implanter dans la mer les piles du futur viaduc, approche de sa fin.



On sait que la méga-barge Zourite, affectée à leur pose, devrait être vendue vers le mois d'octobre par le groupement en charge du chantier et elle devrait prendre la direction de l'Asie.



Pile après pile, le chantier approche de Saint-Denis.



Et pour la première fois, comme on le voit sur la photo ci-dessus, on peut apercevoir le chantier côté Saint-Denis, depuis une des dernières piles posées en mer.