NRL: Le scénario d'une ouverture sécurisée "aux 3/4" se précise

À l'occasion de la venue d'Hervé Morin, président des Régions de France, ce mardi après-midi sur le chantier de la Nouvelle Route du Littoral, le directeur général adjoint en charge des routes et transports de la Région, Nicolas Morbé, en a profité pour faire un point sur l'avancement des travaux.



"Un chantier qui avance maintenant à un bon rythme", assure Nicolas Morbé, les entreprises ayant eu au tout début "un temps d'apprentissage".



Sur le Grand Viaduc de la Grande Chaloupe, deux à trois piles sont actuellement posées tous les mois et une à deux paires de voussoirs quotidiennement, "ce qui laisse augurer la fin de la pose des piles du viaduc en fin d'année et la fin du tablier en début d'année prochaine" indique Nicolas Morbé.



Concernant les digues, les parties maritimes côté Saint-Denis sont finies ajoute le technicien. "Les digues inférieures sont terminées, on passe désormais à la partie supérieure c'est-à-dire la partie routière sans oublier les déflecteurs de houle", poursuit Nicolas Morbé.



Interrogé sur ouverture partielle de la NRL, ce dernier a indiqué que les équipes du chantier sont en capacité de livrer prochainement "9 kilomètres de route sécurisée pour les usagers de la Route du Littoral". "Pour moi, il n'y aura pas de demie-route : il y aura un chantier qui sera livré au complet en son temps", tient-il tout de même à rappeler.