A la Une . NRL : Le préfet veut offrir de la visibilité aux transporteurs

Jacques Billant explique avoir convié une rencontre entre la Région Réunion et les transporteurs afin d'évoquer le dossier de la Nouvelle Route du Littoral et notamment la décision de finir l'ouvrage en viaduc et non en digue. Par RL - SP - Publié le Lundi 28 Février 2022 à 17:38

Le préfet de La Réunion était présent ce lundi après-midi lors de la réunion entre les transporteurs et la Région Réunion. Alors que la présidente de la collectivité avait annoncé sa décision de finir la Nouvelle Route du Littoral en viaduc, les syndicats ont exprimé ce lundi leurs inquiétudes, craignant de ne plus pouvoir participer au chantier.



"J'ai eu l'occasion de rappeler que la maîtrise d'ouvrage est assurée par la Région. Ce n'est pas l'Etat qui guide les choix techniques. Nous avons pris acte de la décision de la présidente de la Région de terminer l'ouvrage sous forme de viaduc. Le ministre des Outre-mer en a pris acte", rappelle le représentant de l'Etat.



Un calendrier pour une meilleure lisibilité du marché



Jacques Billant demande une réunion de travail pour offrir une visibilité aux transporteurs sur les autres chantiers du BTP où ils seront sollicités : "J'ai proposé de mettre en place cette conférence logistique qui doit nous permettre de faire un diagnostic du secteur de transport de matériaux et de se mettre en position de travailler en prenant en compte les difficultés auxquelles pourraient être confrontées les transporteurs et de donner un maximum de visibilité sur l'avenir à court et moyen terme du transport de matériaux. Cela passe par le recensement de chantiers sur les parties viaduc et sur les autres chantiers importants."







Interrogé sur l'avenir de la carrière de la Ravine du Trou, Jacques Billant rappelle que les élus doivent prochainement trancher sur le sujet : "Pour la carrière de la Ravine du Trou, les procédures ont été portées par l'Etat avec son intégration dans le SAR mais cela ne suffit pas pour son ouverture. Il faut encore que les documents d'urbanisme soient rendus compatibles, cela nécessite l'intégration de la carrière dans le PLU de Saint-Leu."





