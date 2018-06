A la Une .. NRL: Le chantier sur un "rythme accéléré" et pas de "demi-route" en 2021 assure Didier Robert





La livraison de viaduc, réalisé à 50% en juin 2018 et d'un coût de 716 millions d'euros, est prévue pour l'an prochain. Mais dès cette année, le chantier de la NRL prévoit toujours la poursuite de l'ensemble des digues du projet et des démarches des entreprises pour l'ouverture des carrières. "Cette année, il y aura un volume matériaux qui sera utilisé pour les digues bien plus important que les années précédentes", clame Didier Robert. Selon ses prévisions, deux millions de tonnes d'andains seront utilisées d'ici la fin de l'année.



"D'ici la fin de cette année, la totalité des 48 piles du viaduc sera posée. Le tablier, lui, sera posé en 2020", affirme Didier Robert, qui prévoit une livraison complète de la NRL en 2021.



En effet, interrogé sur une possible livraison partielle de la NRL, Didier Robert a assuré qu'il "n'envisage pas ce type de schéma". "Nous nous sommes engagés pour faire en sorte qu'il y ait cette liaison sécurisée entre La Possession et Saint-Denis. C'est cette dimension là qu'il faut bien avoir à l'esprit. Nous avons malheureusement depuis des années eu à subir tous les aléas possibles sur l'ancienne Route du Littoral", explique-t-il.



"Normal qu'il y ait des difficultés"



Il ajoute : "on ne peut pas penser au développement de La Réunion, continuer à se dire qu'on veut être un territoire exemplaire si l'on se retrouve d'un côté entre le port de la Rivière des Galets et de l'autre l'aéroport dans une situation de circulation aussi mauvaise".



Sur les procédures administratives en cours, "qui peuvent freiner le chantier", Didier Robert prend note mais reste malgré tout optimiste. "Nous restons dans un cadencement raisonnable par rapport à l'ambition du chantier et à sa complexité. Ne nous voilons pas la face : il est normal qu'il y ait des difficultés qui se posent, tout comme qu'il est normal qu'il y ait des interrogations qui se posent", reconnaît-il.



