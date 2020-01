A la Une . NRL : La sécurité, principale préoccupation de Didier Robert





Didier Robert a notamment insisté sur le danger que représente encore l’actuelle route, où "il peut y avoir à n’importe quel moment des éboulis, il peut y avoir à n’importe quel moment peu ou prou un effondrement d’une partie de la falaise. Et je veux que tout le monde en soit conscient."







"La principale préoccupation que nous avons à la Région Réunion, c’est la sécurité. […] Il faut en sortir, il faut terminer. Nous avons pris la responsabilité en 2010 d’engager ce chantier. Je demande aux Réunionnais de continuer à nous accompagner pour terminer ce chantier" conclut-il.



La Région Réunion a d'ailleurs fait le point sur l'éboulement de ce matin via un communiqué :



Suite à un éboulis survenu ce jour sur la route du littoral, les mesures d’urgence sont mises en place.

Bilan à ce stade : 3 voitures touchées, un blessé, des personnes en état de choc.

Les secours sont sur place. La priorité pour la Direction Régionale des Routes est avant tout, d’évacuer l’ensemble des automobilistes présents sur l’axe et de procéder aux inspections pour évaluer la situation.

De nouveaux éléments vous seront transmis à la fin de l’inspection pour l’information des usagers de la route.



Depuis son ouverture en 1976, la route du littoral c’est : 22 décès et une quarantaine de blessés causés par des chutes de blocs, éboulements et autres effondrements en masse,

35 jours de fermeture de la route (entre 2010 et 2018)

185 jours de basculement (entre 2010 et 2018)

