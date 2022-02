NRL : "La Réunion + Verte" dit "oui" au tout viaduc

Le communiqué :



Lors de l’Assemblée Plénière du 09 février 2022, c’est en toute transparence que la Présidente du conseil régional de La Réunion Huguette BELLO a déclaré qu’un nouveau Viaduc « c’est l’option préconisée, tant sur l’aspect financier soutenable et technique pour achever la NRL ».



Nous tenons à rajouter que cette option fortement envisagée est la plus acceptable également d’un point de vue écologique !



Ainsi La Réunion + Verte dit « OUI » au tout viaduc car ce choix répond à la fois aux besoins des réunionnais et aura le moindre impact sur l’environnement et la nature.



De plus, afin de lutter contre le réchauffement climatique, il est d’autant plus important que ce nouveau viaduc soit également conceptualisé pour accueillir un transport léger guidé.



Ainsi, nous veillerons qu’en aucun cas l’intérêt particulier de certains lobbys ne viennent interférer dans la décision politique que devra prendre bientôt La Région Réunion concernant cette affaire. Pour une mobilité durable, seul l’intérêt général des réunionnais et de leur environnement doit primer.



Emmanuel DOULOUMA

Leader du mouvement La Réunion + Verte