A la Une . NRL: La Région réagit à la décision du Conseil d'Etat La Région réagit à la décision du Conseil d’Etat concernant la carrière de Bois Blanc rapportée par une dépêche puis par la presse nationale et locale. Le Conseil d’Etat "ne se prononce aucunement sur la poursuite du chantier de la Nouvelle Route du Littoral contrairement à ce que mentionne le titre de la dépêche, qui induit le lecteur en erreur" , rectifie la collectivité régionale dans un communiqué.

La reprise ce jour par plusieurs médias d’une dépêche AFP (en date du 14.04) est entachée d’informations erronées. La collectivité régionale tient à apporter les éléments de précision et de rectification suivants :



La décision du Conseil d’Etat du 3 avril 2020



La décision du Conseil d’Etat en date du 3 avril dernier concerne l’arrêté de défrichement et d’autorisation d’exploitation d’une carrière sur le site de Bois Blanc, à Saint Leu. Le Conseil d’Etat considère que cette action ne relève pas de ses compétences et laisse ainsi au Tribunal Administratif le soin d’examiner le dossier sur le fond, à savoir si la carrière de Bois Blanc peut commencer à être exploitée ou non.



Le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer la question, sur le fond, de l’exploitation ou non d’une ou plusieurs carrières à la Réunion devant le Tribunal Administratif de La Réunion. Le Conseil d’Etat confirme qu’il n’examinera pas la demande de levée de suspension d’exploitation de la carrière de Bois Blanc. Il ne se prononce aucunement sur la poursuite du chantier de la Nouvelle Route du Littoral contrairement à ce que mentionne le titre de la dépêche, qui induit le lecteur en erreur. Dans ces conditions, il appartiendra au TA de se prononcer dans les prochaines semaines, voire les prochains mois sur la provenance des matériaux nécessaires pour terminer les deux kilomètres restants du chantier de la NRL.



En résumé, il n’y a à ce stade pas suspension et encore moins d’arrêt de ce chantier prétendument basée sur une décision du Conseil d’Etat ou du Tribunal Administratif.



Tous les chantiers à l’arrêt avec la loi d’urgence / Covid19



Depuis le 17 mars dernier et l’annonce du confinement par le Président de la République, tous les chantiers du BTP ont été arrêtés dans notre île comme sur l’ensemble du territoire national. C’est le cas aussi bien sûr pour le chantier de la NRL comme pour tous les travaux routiers, constructions ou réhabilitations dont nous avons la responsabilité en tant que maître d’ouvrage sur l’ensemble du territoire.



Les acteurs publics et privés travaillent ensemble, depuis les premiers jours du confinement, sur la reprise de ces chantiers le moment venu. C’est l’un des sujets qui a été évoqué à l’occasion du premier Comité Exceptionnel de Relance de l’activité Economique le 19 mars dernier.



Il faudra, à la fin de cette période de confinement et au moment de la reprise progressive de l’activité, être extrêmement vigilants sur les conditions de sécurité et de protection des salariés sur leurs lieux de travail.

Une réunion de travail « Covid-19 » est d’ailleurs prévue ce mercredi 15 après-midi à la Préfecture pour envisager les conditions de reprise de l’ensemble des chantiers réunionnais, dont celui de la NRL. La reprise des travaux est en effet conditionnée sur la NRL comme sur les autres chantiers par la capacité des entreprises à démontrer qu’elles peuvent reprendre leur activité en respectant les règles sanitaires nécessaires à la maitrise de l’épidémie...



La poursuite du chantier reste une priorité



Les récentes discussions dans le cadre du protocole signé en début d’année entre l’Etat, la Région et le Groupement ont conclu à la poursuite de ce chantier pour des raisons évidentes de sécurité pour les usagers de l’actuelle route du littoral.



Ce chantier sera poursuivi en digue entre la Grande Chaloupe et la Possession à partir de matériaux locaux en privilégiant la récupération d’andains.



Plus que jamais, ce chantier fait partie des grandes priorités d’investissement pour notre collectivité. C’est un chantier qui devra participer à redonner rapidement de l’activité aux acteurs du BTP dans notre île à un moment où nous aurons besoin de mobiliser toutes nos forces et tous nos moyens pour poursuivre la modernisation du territoire et le soutien aux entreprises.



Les entreprises en concertation avec la Région ont décidé une reprise des chantiers sur le grand viaduc et sur les digues dans les prochains jours. Didier ROBERT, Président du Conseil Régional. Une réunion de travail « Covid-19 » est d’ailleurs prévue ce mercredi 15 après-midi à la Préfecture pour envisager les conditions de reprise de l’ensemble des chantiers réunionnais, dont celui de la NRL. La reprise des travaux est en effet conditionnée sur la NRL comme sur les autres chantiers par la capacité des entreprises à démontrer qu’elles peuvent reprendre leur activité en respectant les règles sanitaires nécessaires à la maitrise de l’épidémie...Les récentes discussions dans le cadre du protocole signé en début d’année entre l’Etat, la Région et le Groupement ont conclu à la poursuite de ce chantier pour des raisons évidentes de sécurité pour les usagers de l’actuelle route du littoral.Ce chantier sera poursuivi en digue entre la Grande Chaloupe et la Possession à partir de matériaux locaux en privilégiant la récupération d’andains.Plus que jamais, ce chantier fait partie des grandes priorités d’investissement pour notre collectivité. C’est un chantier qui devra participer à redonner rapidement de l’activité aux acteurs du BTP dans notre île à un moment où nous aurons besoin de mobiliser toutes nos forces et tous nos moyens pour poursuivre la modernisation du territoire et le soutien aux entreprises.Les entreprises en concertation avec la Région ont décidé une reprise des chantiers sur le grand viaduc et sur les digues dans les prochains jours. Nicolas Payet Lu 1579 fois







Dans la même rubrique : < > Covid-19: Gérald Darmanin annonce le versement d'une prime exceptionnelle aux fonctionnaires mobilisés Réouverture des McDo en drive : Burger King et Quick Réunion grincent des dents