NRL : La FNTR bloque l'entrée de la carrière des Orangers

Depuis ce matin, les représentants du principal syndicat des transporteurs à La Réunion bloquent l’accès à la carrière des Orangers, à Sainte-Anne. Ils dénoncent un marché sur le chantier de la NRL “passé en catimini”, et qui met en danger les entreprises péis. Par La rédaction - Publié le Mercredi 29 Mars 2023 à 11:20

Ils sont en colère et veulent le faire savoir. Les transporteurs bloquent l’accès à la carrière des Orangers à Sainte-Anne. Si le travail sur le site n’est pas entravé, la FNTR veut se faire entendre. Dans son viseur, le marché public attribué à une société par Teralta pour amener des roches sur le chantier de la Grande Chaloupe.



Le président de la FNTR, Jean-Gaël Rivière, s’agace du chantage économique que doivent subir les transporteurs réunionnais. “Ce marché a été passé en catimini. En plus, cette entreprise n’a pas la capacité de transport, et n’est pas commissionnaire de transport”, souligne Jean-Gaël Rivière.



“En 2015, le tarif était de 12,30 euros la tonne transportée, et aujourd’hui le tarif proposé est de 8,70 euros. Et le tarif que l’on nous propose ensuite est encore inférieur à cela”, poursuit le président de la FNTR. “Le monde du transport est en souffrance", conclut le syndicaliste, bien décidé à dénoncer ce marché jugé injuste.