Société NRL: L'option tout-viaduc définitivement écartée par la Région Le président de Région faisait ce matin le point sur la saison cyclonique et son impact sur les routes de La Réunion. L'occasion pour lui d'évoquer la RN5, route de Cilaos, et le chantier de la NRL.

Cette saison cyclonique a particulièrement impacté les routes de l'île, notamment la route de Cilaos. "Il y a très longtemps qu'on n'a pas connu autant d'incidents sur la RN5", constate Dominique Fournel.



Didier Robert affirme sa volonté d'accélérer les procédures administratives pour désenclaver au plus vite le cirque de Cilaos. "17 millions d'euros ont été débloqués par la Région pour des travaux d'urgence. D'ici fin avril, la piste en lit de rivière sera terminée", promet Didier Robert.



Un grand chantier de 80 à 100 millions d'euros, pour désenclaver Cilaos débutera dès 2019. Trois ponts seront construits, ainsi qu'une digue, pour régler les problèmes d'accès aux Ilets Furcy et Alcide. Didier Robert a créé un comité de pilotage, réunissant l'Etat, la Région et les communes de Saint-Louis et de Cilaos. Ce comité est voulu par le président de région, car, dit-il, "je ne veux pas de réunions isolées, qui font qu'aucun ne prend vraiment ses responsabilités".



Quant au chantier de la NRL, Didier Robert se félicite que les intempéries exceptionnelles n'aient pas impacté le chantier, bien que la route du littoral ait été fermée ou basculée 30 jours depuis le début 2018. Didier Robert voit dans ces fermetures récurrentes une raison de plus de mener à bien au plus vite le chantier de la NRL.



Un chantier que Didier Robert défend bec et ongles, dans la version initiale du projet, qui comprend un viaduc et une digue. L'option tout-viaduc est définitivement écartée, le surcoût d'une modification du projet étant évalué par la région à pas moins de 150 à 200 millions d'euros. "Si on changeait le marché, il y aurait un risque de remise en question du financement par l' Etat et l'Europe, voire de remboursement", a notamment fait valoir Didier Robert.



Quant à la polémique sur l'arrêt du chantier de la digue, Didier Robert se veut rassurant : "On se focalise sur 20% du projet, alors qu'à ce stade, nous pouvons réaliser 80% du programme."

L'ouverture des carrières est plus que jamais une urgence aux yeux de Didier Robert "Personne n'a à ce jour pu me démontrer que sans carrières on peut construire des logements ou des routes. A moins qu'on fasse venir des galets de Tombouctou", ironise le président de région.





Bérénice Alaterre sur place

