NRL : L'intersyndicale des transporteurs très satisfaite de son premier contact avec Jacques Técher

Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 3 Septembre 2021 à 10:07





"La réunion a été très fructueuse. On voulait savoir comment se positionnait la nouvelle gouvernance avec nous et franchement nous étions face à un élu vraiment à l’écoute, qui veut travailler avec nous. Ça fait très longtemps qu’on n’a pas eu une relation aussi plaisante avec un élu", nous annonce Michel Allamèle deux heures après la réunion de ce jeudi 2 septembre.



Le président de la Fédération des terrassiers de La Réunion (FTR) partage quelques bribes des échanges qui ont eu lieu salle Pavageau à la Région pendant près de deux heures.



"Concernant la Nouvelle route du littoral, normalement l’ancien président devait relancer le marché sur la partie digue D3 mais le problème tient toujours du fait de la même problématique des matériaux et donc des carrières. Donc tant que ce problème n’est pas résolu, on ne peut pas relancer le chantier digue", a-t-il appris de Jacques Técher. Pas de miracle donc en l'espace de deux mois, évidemment. Le maire de Cilaos a repris les rênes du portefeuille ô combien compliqué des grands chantiers régionaux et en particulier de la NRL.



La promesse de points d’étapes réguliers



En attendant que la Région donne une nouvelle impulsion au chantier après la résiliation du marché partie digue, les transporteurs regroupés sous l’intersyndicale IRR tiennent à rappeler que le besoin en agrégats concernera à plus long terme les autres chantiers de l’île. "Les carrières, les matériaux, ça concerne l’ensemble des chantiers. Pas que celui de la NRL. À La Réunion, il y a pas mal de projets et aucun chantier ne pourra sortir", formule Michel Allamèle en direction des anti-carrières.



"Nous sommes satisfaits. C’est un élu (Jacques Técher, ndlr) qui veut faire avancer les choses, travailler avec les transporteurs comme nous. Et avancer avec nous. Il n’est pas là pour privilégier tel ou tel groupement, c’est l’intérêt général qui prime", affirme tout aussi ravi Hubert Poinapin du SRTT (le syndicat réunionnais des transporteurs et terrassiers). Une phrase pas anodine lorsque l’on se souvient des noms d’oiseaux échangés entre les groupements de transporteurs en début d’année après



