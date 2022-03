A la Une . NRL : L'intersyndicale SRTT-OTRE-GTO-Unostra-FTR n'ira pas au conflit avec la Région

Alors que la menace d'une grève a été brandie par une partie des transporteurs au sortir de leur réunion avec la présidente de Région en début de semaine, l'autre intersyndicale des transporteurs composée de la SRTT, la FTR, l'Unostra, OTRE et GTO ne sera pas de ce combat. Après la réunion qui s'est tenue jeudi soir au siège de la SRTT à Saint-Pierre, les membres de cette intersyndicale disent ne pas vouloir se mobiliser pour un chantier "résilié" alors que dans le même temps la Région leur a apporté "des garanties" sur "d'autres chantiers prioritaires". Par SI - Publié le Vendredi 4 Mars 2022 à 09:02





"Nous avons décidé de ne pas aller dans cette grève qui s'amorce depuis un moment", lance Hubert Poinapin. Le président de la SRTT a fait part de cette décision dans la soirée à son homologue de la FNTR Jean-Gaël Rivière.



"Pour nous comme pour la nouvelle majorité régionale, le chantier n’existe plus, le marché est résilié. La Région a pesé le pour et le contre et a pris l’option du viaduc pour ne pas avoir de problèmes concernant l'approvisionnement en roches", rappelle le transporteur sudiste, conscient que "ce n'est pas demain la veille" que le nouveau chantier va démarrer puisqu'un nouvel appel d'offres doit être lancé.



"On ne va pas se focaliser que sur un seul chantier"



En revanche, il se dit satisfait des garanties apportées par la majorité régionale



"Il y a quand même des chantiers qui sont programmés en plus de la NRL comme la Route de Cilaos, la contournante de Saint-Joseph ou la déviation de Saint-Benoît. La Région nous a convié à d'autres réunions pour aborder ces projets. On ne va pas se focaliser que sur un seul chantier qui est résilié alors que d'autres projets sont dans les cartons", conclut Hubert Poinapin. Ce lundi, au sortir de la réunion de travail entre la Région, l'Etat et les transporteurs, certains parmi ces derniers n'ont pas caché leur mécontentement ( "Les transporteurs sortent très remontés de leur rendez-vous avec la Région" ), tandis que d'autres ont préféré retenu le positif