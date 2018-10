NRL : L'hypothèse d'une livraison partielle étudiée de près

La Nouvelle route du littoral pourrait être ouverte sur la moitié de son tracé dans un premier temps. L'hypothèse avancée ces derniers mois a de nouveau été évoquée dans le journal télévisé de Réunion 1ère ce midi. Dominique Fournel, vice-président de Région en charge du chantier de la NRL, a affirmé que la question était pour le moins posée.



"On réfléchit sur le fait de 'peut-être' livrer, en gros, la moitié de la route du littoral - 7km sur 12km - entre Saint-Denis et la sortie de la Grande chaloupe. Si on va sur cette hypothèse-là, il faudra faire les travaux permettant de faire un raccordement provisoire sur l’ancienne route, au niveau de la Grande chaloupe", a expliqué Dominique Fournel.



Interrogé il y a quatre mois sur une possible livraison partielle de la NRL, Didier Robert avait assuré qu'il "n'envisage pas ce type de schéma" (...) "Nous nous sommes engagés pour faire en sorte qu'il y ait cette liaison sécurisée entre La Possession et Saint-Denis. C'est cette dimension là qu'il faut bien avoir à l'esprit. Nous avons malheureusement depuis des années eu à subir tous les aléas possibles sur l'ancienne Route du Littoral", expliquait-il. Des aléas qui pourraient donc avoir raison de la projection optimiste de la collectivité.



En juin dernier, lors de ce point d'étape in situ, la Région avait affirmé que d’ici la fin de cette année, les 48 piles du viaduc seraient posées entre la Grande Chaloupe et l’entrée ouest de Saint-Denis. La livraison du viaduc, d'un coût de 716 millions d'euros, était envisagée pour 2019.